Ergenekon artık Fikret Seçen'e bağlı

T24- Ergenekon savcısı Zekeriya Öz, HSYK kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne atandı. Başsavcıvekili Turan Çolakkadı İstanbul Başsavcısı olurken Başsavcıvekilliğine atanan Ergenekon savcılarından Fikret Seçen'e "özel yetki" verildi. Yeni Şafak gazetesinde yayımlanan habere göre Ergenekon ve bağlatılı davalara Seçen "koordinatör savcı" olarak bakacak.

Hamdi Ekinci ve İlhan Toprak'ın haberi (31 Mart 2011) şöyle:

Ergenekon soruşturmasını başlatan ve yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından dün açıklanan 'adli yargı kararnamesi' ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne atandı. Öz, Turan Çolakkadı'dan boşalan göreve atanırken, başsavcıvekilliği görevini yürüten Çolakkadı ise Aykut Cengiz Engin'in yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Şimdiye kadar Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Çolakkadı ve Öz bundan sonra Sultanahmet'teki adliyede görev yapacak. Öz, özel yetkileri alınarak terfi ettirildiği için Ergenekon soruşturmasına yeni bir savcı atanacak. Alınan kararda, baktığı dosyaların yoğunluğundan yakınan Öz'ün, son dönemde bazı soruşturmalarla ilgili tasarruflarının etkili olduğu ileri sürüldü.



'Ergenekon koordinatörlüğü'





Özel yetkileri alınarak terfi ettirilen Zekeriya Öz, bundan sonra CMK 250 kapsamına giren suçlarla ilgili soruşturmalara bakamayacak. Aynı kapsamda olan Ergenekon soruşturmasına başka bir özel yetkili savcı bakacak. Ergenekon savcılarından Fikret Seçen ise kararnameyle, 'özel yetkileri alınmadan' başsavcıvekilliğine atandı. Seçen, Ergenekon soruşturmasının yürütüldüğü Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde görev yapmaya devam edecek. Ergenekon dosyasına hakimiyeti nedeniyle Seçen'in bu ve bağlantılı soruşturmaların koordinatörlüğü ile görevlendirileceği belirtiliyor.



Ağır iş yüküne yeni savcılar



Ergenekon soruşturmasına hangi savcının bakacağına yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı ve aralarında Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 4 başsavcıvekili karar verecek. 2007'de açılan Ergenekon soruşturmasındaki iş yükü ve 4 yılda dosyayla bağlantılı birçok dava ve soruşturma açılması, yargılamala sürecinde gecikme yaşandığı eleştirilerine neden olmuştu. Bu nedenle Ergenekon soruşturması ve bağlantılı davalarda 'koordinatör savcı' ve altında çalışacak yeni savcıların görevlendirilmesi uzun süredir gündemdeydi.



Poyrazköy savcısı da terfi etti





Ergenekon bağlantılı 'Poyrazköy' davasına bakan Ercan Şafak da özel yetkileri alınarak başsavcıvekilliğine atandı. Başsavcıvekilliğine atanan diğer savcı ise Ali Güngör oldu. HSYK'nın Ergenekon soruşturmalarından rahatsızlık duyduğu gerekçesiyle Turan Çolakkadı'yla eşit yetkilerle atadığı Başsavcıvekili Olcay Seçkin geçen yıl emekliye ayrılmıştı.



5 savcı atanmıştı





Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, 24 Mart'ta yaptığı toplantıda Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne özel yetkili cumhuriyet savcısı olarak Salim Duran, Hüseyin Aksoy, İsmail Göktürk, Adnan Çimen ve Ufuk Ermertcan'ı atamıştı.



'Türk Gladyo'nun perdesini araladı





İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na 2004 yılında atanan Savcı Zekeriya Öz, adını ilk kez İstanbul'daki İngiliz Başkonsolosluğu, sinagog ve HSBC'ye bombalı saldırılarıyla duyurdu. Olayları soruşturan Savcı Öz, El Kaide üyeleri hakkında müebbet hapis istemiyle dava açtı. Savcı Öz, 12 Haziran 2007 Ümraniye'de bir gecekonduda 27 el bombasını ele geçirdikten sonra, Türkiye'nin darbeler, komplolar ve faili meçhul cinayetlerle yüzleşeceği önemli bir soruşturmayı başlattı.



Darbeleri deşifre etti





İtalya'daki 'Gladio' benzeri bir yapılanmanın perdesini aralayan Savcı Öz, aralarında Susurluk skandalıyla ilgili Meclis'e bile ifade vermeyen emekli Tuğgeneral Veli Küçük, emekli Orgeneraller Hurşit Tolon, Şener Eruygur ve Doğu Perinçek gibi önemli isimleri tutuklattı. Öz, bazı kesimlerin "Türkiye'nin 11 Eylül'ü" dediği Danıştay saldırısı, Malatya katliamı gibi birçok karanlık olayın Ergenekon kapsamında mahkemeye taşınmasını sağladı; 18 operasyona ve birçok soruşturmaya imza attı. Öz'ün her operasyonu Türkiye'nin gündemine aylarca damga vururken, 'Sarıkız', 'Ayışığı' gibi darbe planlarını da deşifre etti; hükümeti yıpratmak için TSK'da hazırlanan 'internet andıcı' gibi belgeleri ortaya çıkardı.



OdaTV operasyonu eleştirildi



Zekeriya Öz, son olarak da Soner Yalçın, Yalçın Küçük, Ahmet Şık, Nedim Şener gibi gazetecilerin tutuklandığı Odatv soruşturmasına imza attı. Bu soruşturmadan dolayı 'basın özgürlüğü baskı altına alınıyor' şeklinde eleştirilere muhatap oldu. Şık'ın basılmamış kitabının kopyalarına yönelik incelemeye de kamuoyu ve siyasilerden tepki gelmişti. Öz 'adil yargılamayı etkileme' soruşturması kapsamında CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında 'fezleke' hazırlamış, yine aynı soruşturma kapsamında eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın da aralarında bulunduğu sanıklara dava açmıştı.



Binlerce sayfalık iddianameler





Zekeriya Öz tarafından hazırlanan iddianameler şöyle: Birinci, ikinci ve üçüncü Ergenekon iddianameleri, İrtica ile Mücadele Eylem Planı iddianamesi, Ergenekon davası sanığı emekli Tuğgeneral Levent Tuğgeneral Levent Ersöz'e suikast iddianamesi, avukat Yusuf Erikel'in sanık olduğu dezenformasyon iddianamesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Çağdaş Eğitim Vakfı yöneticileri hakkında hazırlanan iddianame.



Artık kendime vakit ayıracağım



İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne atanan Savcı Zekeriya Öz, HSYK'nın kararıyla ilgili, "Takdire saygılıyız. Kendime vakit ayıramıyordum, artık ayıracağım. Devlette devamlılık esastır. Soruşturmalar savcıya bağlı değil, dosyaya bağlıdır" açıklamasını yaptı. Böyle bir atamanın kendisi için sürpriz olduğunu ifade eden Öz, yürüttüğü soruşturmalar nedeniyle çok yorulduğunu, iş yoğunluğundan dolayı ameliyat bile olamadığını söyledi.



Öz gitti diye Ergenekon davası bitmez





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Başsavcıvekili Turan Çolakkadı, HSYK atamalarını değerlendirdi. Çolakkadı, " 'Zekeriya Öz gitti Ergenekon bitti' diye bir şey söz konusu olamaz" dedi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde görevli basın mensuplarına açıklama yapan Turan Çolakkadı, "Resmi tebliğ yapılana kadar görevimizin başındayız. Biz ayrıldıktan sonra da buradaki görevli arkadaşlarımız bu görevi yürütür. HSYK'nın takdiridir. Bu şekilde değerlendirilmiş. Verilen görev en iyi şekilde yapılacaktır. Bizim makam talebimiz olmadı. İlgililer takdir eder, verilen göreve de layık olmaya çalışırız" diye konuştu. "Soruşturmaları yeni arkadaşlarımız takip edecektir. Şu ana kadar Ergenekon olarak bilinen büyük dosyalara sizin de birçoğunun adını bilmediğiniz 20 savcı görev aldı. Hiç kimse kalıcı değildir; Zekeriya Öz de ilelebet kalacak değildir. Sonuçta o, terfi etmiştir" diyen Çolakkadı, devletçe verilen her görevi yapmakla yükümlü olduklarını kaydetti. "Atamalarla birlikte soruşturmalar zarar görmez mi?" sorusuna Çolakkadı, "Bir iş başlamış. Son dönemde yürütülen büyük soruşturmalarda çoğu dava açılmış. Yine büyük soruşturma olursa savcı sayımız yeterli" cevabını verdi.



7 savcıdan 4'ü hâlâ görevinin başında



Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne yapılan atamaların Ergenekon soruşturmasını etkilememesi gerektiğini belirterek, soruşturmayı yürüten 7 savcıdan 4'ünün görevlerinin başında olduğunu söyledi. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne atandığını anımsatan Okur, Öz'ün yetkilerinin kaldırılmadığını söyledi. Okur, "Başsavcıvekilliğine atandığı için zaten yetkileri otomatikman kalkmış oluyor. Bir yetki kaldırma söz konusu değil. 3 Cumhuriyet savcısının da başsavcıvekili oldukları için üçünün birden oradaki görevleri sona erdi" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne getirilen Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen'in Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesi kapsamında tekrar yetkilendirildiğini belirten Okur, Seçen'in, Zekeriya Öz'e göre daha kıdemli olması nedeniyle bu göreve getirildiğini kaydetti.



'Nöbet değişimi'





Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün dosyadan uzaklaştırılması siyasi arenaya bomba gibi düştü. HSYK kararıyla Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'ün terfi ettirilerek Ergenekon dosyasından uzaklaştırılmasına siyaset dünyasından da tepki geldi. Hükümet karara tepki gösterirken, muhalefet ise karardan memnun kaldı. Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz'ün yeni görevlendirme ile özel yetkilerinin kaldırılmasına tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Rızası olmadan yetkisinin kaldırılması yanlıştır" dedi. "Yeni savcıların davaya hakim olması zaman alır" diyen Bozdağ, bu gelişmenin davanın ilerlemesini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.



Umarız davaya zarar vermez



Devlet Bakanı Hayatı Yazıcı ise, Meclis kulisinde gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevaplandırdı. Yazıcı, "İnşallah soruşturmaya zarar vermez, süreci etkilemez. Umarız soruşturmanın seyrine olumsuz bir durum ortaya çıkmaz" dedi. Soruşturmaları Savcı Zekeriya Öz'ün tek başına yapmadığını, diğer savcılarla birlikte gerçekleştirdiğini dile getiren Yazıcı, "Netice olarak 'hayırlı olsun' diyeceğim. Bu, savcılar için terfidir" şeklinde konuştu.



Dava çok önemli



TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Milletvekili Burhan Kuzu ise yapılan atamaların arka planında ne olduğunu bilmediğini ifade ederek, "Ancak bu bir nöbet değişimi" diye konuştu. Ergenekon davasının Türkiye'nin en önemli davası olduğunu dile getiren Kuzu, hassas soruşturmalarda kazanılan tecrübelere itibar edilmesi gerektiğini kaydetti. "Atamalarda son zamanlardaki kimi uygulamaların etkisi olmuş olabilir" diyen Burhan Kuzu, "Bunlar davanın gidişatına zarar vermemeli, sonuna kadar gidilmeli, bir an önce bitirilmeli" ifadelerini kullandı.



Yargı kişiye göre değişmez





Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek , "Türkiye'de kişiye göre yargılama yapılıyorsa bu yargı adına zaten felakettir. Neticede yargılama hukuka göre yapılır. Gelen her kişi de hukuku uygular, uygulamak mecburiyetindedir" dedi. Bakan Çiçek, savcı Zekeriya Öz'ün özel yetkilerinin alınmasının Ergenekon soruşturmasının seyrini nasıl etkileyeceği yönündeki bir soru üzerine, kendisinin konuyla ilgili verdiği cevabın bilindiğini söyledi. "Yargısal bir işlemle ilgili idareden birine, bakanlardan birine, siyasetçiye sorarsanız 'yargı siyasallaşıyor' diye bir daha şikayet etme hakkınız olmaz" diyen Çiçek, herkesin kendi işini yapması gerektiğini söyledi. Çiçek, şunları söyledi: "Hükümet kendi işine bakar, yargı kendi işine bakar. Neticede orada görev yapmış olan bir kısım yargı mensupları bir görev değişikliği yapılmış. Yargılama hukuka göre yapılır. Gelen her kişi de hukuku uygular, uygulamak mecburiyetindedir."



Muhalefet memnun





CHP Anayasa Komisyonu Üyesi Şahin Mengü ise karara destek verdi. Ergenekon davasının 20 yıl süreceğini savunan CHP'li Şehin Mengü, "Bu savcılar 20 yıl aynı yerde mi görev yapacak?" dedi. Savcı Zekeriya Öz'ün görev yerinin değiştirilmesinin ve özel yetkilerinin kaldırılmasının Ergenekon davasına yönelik şikayetler üzerine yapıldığını iddia eden Mengü, "Bekir Bozdağ, bizlerin dosyayı bilmediğimizi söylüyor. Kendisi biliyor mu? Bu davanın hukuka uygun olduğunu söylemek mümkün mü?" şeklinde konuştu.



Askeri casusluk çetesini çökertti





Fikret Seçen başsavcıvekilliğine atanan savcılar arasında özel yetkisi alınmayan tek savcı oldu. Bu, istemesi halinde Ergenekon gibi CMK 250 kapsamındaki soruşturmalara müdahale edebileceği anlamına geliyor. Seçen, çoğu muvazzaf 56 sanığın yargılanacağı askeri casusluk ve fuhuş soruşturması ile Hrant Dink suikasti dosyasıyla adını duyurdu. Seçen'in Gölcük Donma Komutanlığı'nda yapılan aramada ele geçen belgelere ilişkin soruşturması devam ediyordu. Seçen en son, uyuşturucu baronu olduğu öne sürülen Abdullah Baybaşin hakkındaki iddianameyi hazırlamıştı. İstanbul özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Ercan Şafak ise azınlıkları hedef alan Kafes Eylem Planı ile ilgili soruşturmayı yürüttü. 65 sayfalık Kafes Eylem Planı iddianamesini hazırlayan Şafak, Ergenekon kapsamında Bedrettin Dalan'ın arazisinde bulunan Poyrazköy cephaneliği ile ilgili soruşturmayı da yürüttü.