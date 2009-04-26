Ergenekon AİHM'e girdi

Ergenekon kapsamında yargılanırken hayatını kaybeden Kuddusi Okkır’ın eşinin AİHM başvurusu kabul edildi.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden hastalığının son günlerinde tahliye edilen Kuddusi Okkır’ın eşi Sabriye Okkır’ın başvurusunu kabul etti. Mahkemenin aileden dosyayı istemesiyle hukuki süreci başlattığı, gerekli belgelerin ulaşmasının ardından mahkemenin hükümetten görüş isteyeceği öğrenildi.



Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada ağır kanser hastası olduğu ortaya çıkan Kuddusi Okkır, eşi Sabriye Okkır’ın başvurularına karşın tahliye edilmedi. Okkır, tahliye edildikten 4 gün sonra Temmuz 2008’de Edirne’deki Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Medikal Onkoloji Bölümü’nde yaşamını yitirdi. Sabriye Okkır, eşinin hastalığının ortaya çıkarılması ve tedavisinde kusuru olduğu iddia edilen kamu görevlileri ve sağlık personeli hakkında suç duyurusunda bulundu. Sabriye Okkır kamu görevlilerinin yargılanmasına mülki amirlerin izin vermemesi üzerine avukatı Devrim Taş vasıtasıyla Kasım 2008’de Strasbourg’taki AİHM’ye başvurdu.



İşkence iddiası



Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde (AİHS) yer alan “yaşam hakkı”, “adil yargılanma hakkı”, “özgürlük ve güvenlik hakkı”nın ihlal edildiği gerekçesiyle yapılan başvuruda, Okkır’ın “işkence ve kötü muamele”ye uğradığı savunuldu. Başvurunun işleme alındığını Okkır ailesine bildiren mahkeme, mümkün olan en kısa sürede de dosyanın gönderilmesini talep etti.

