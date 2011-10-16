Ergenekon 57 - Deniz Feneri 27

T24- Adalet Bakanlığı, kamuoyu gündeminde olan bazı davalara ilişkin verilen ziyaret izinlerinin dökümüne ilişkin açıklama yaptı.





AA'nın haberine göre, Ceza ve Tevkif Evlerinde kalan hükümlü ve tutukluların milletvekilleri tarafından ziyaret edilmelerinde Adalet Bakanlığının yazılı izninin arandığının ifade edildiği açıklamada şöyle denildi:

“Bakanlık bu kapsamda kendisine ulaşan izin taleplerini değerlendirmekte ve gerekli izinleri vermektedir. Bu kapsamda, kamuoyu gündeminde olan bazı davalara ilişkin verilen ziyaret izinlerinin dökümü aşağıya çıkarılmıştır. Kamuoyunda Deniz Feneri adıyla bilinen soruşturma kapsamında Sincan Kapalı Cezaevinde kalan şüphelileri ziyaret etmek için izin verilen milletvekili sayısı 27'dir.



Ergenekon 57



Kamuoyunda Ergenekon adıyla bilinen davalarda yargılaması süren ve Silivri Kapalı Cezaevlerinde kalan sanıkları ziyaret etmek için izin verilen milletvekili sayısı 57'dir.



Balyoz 3



Balyoz adıyla bilinen davada yargılanan tutuklu sanıkları ziyaret etmek için izin verilen milletvekili sayısı 3'tür.



KCK 18





KCK soruşturması kapsamında cezaevlerinde bulunan tutukluları ziyaret etmek için izin verilen milletvekili sayısı 18'dir.

Bunlar dışında da milletvekillerinin farklı soruşturmalar ve tamamlanmış dosyalar kapsamında cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerle görüşme talepleri değerlendirilerek izin verilmektedir.”