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Ergenekon 2 bin 112. sayfada!

86 sanığın yargılandığı Ergenekon davasında bugün iddianamenin 2 bin 112. sayfasından itibaren okunmasına devam edilecek.

09 Kasım 2008 02:00

86 sanığın yargılandığı Ergenekon davasında bugün iddianamenin 2 bin 112. sayfasından itibaren okunmasına devam edilecek.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen 46'sı tutuklu 86 sanıklı davanın 11’inci duruşmasına bugün saat 10.30'da başlanacak.

Duruşmada iddianamenin okunmasına 2 bin 112’inci sayfadan devam edilecek. İddianamenin okunmasının bugün tamamlanması bekleniyor.

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