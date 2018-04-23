"Ergene'de zehir akıyor, koku artık pencere bile açtırmıyor"

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinden geçen Çorlu deresi, fabrikaların atıkları nedeniyle siyaha bürünürken halk da kirliliğin hastalıklara neden olduğunu anlattı. Ergene nehrinin Sağlık Mahallesi’nden geçen kolu Çorlu deresinden fabrika atıkları nedeniyle çevreye ağır koku yayıldığını söyleyen vatandaş, bu soruna çare bulunamamasından şikayetçi.

Mahallede yaşayan Cengiz Demirkaya, koku nedeniyle pencerelerini açamadıklarını belirterek 20 yıl önce derede balık tutabildiklerini söyledi. Demirkaya, 1990’dan beri aynı mahallede oturduğunu anlatarak siyasetçilerin derenin ıslah edileceği konusunda sözlerini tutmadıklarını kaydetti.

Demirkaya şöyle devam etti:

“Kilometrelerce öteden derenin kokusundan durulmuyor. Bana misafirler geldiğinde gece yarısı kalkıp gittiler. Dere kokusundan duramadılar. Mahallede dereye yakın oturanlar kansere yakalanıyor. Yaz- kış burada ağır koku yayılıyor. Evlerde cam açamadıkları için hepsinde rutubet var, herkes hasta oluyor. Buna acilen artık çözüm bulunması lazım.”

Maaşın yarısı hastaneye

Mahallede yaşayan Şevki Kaya, fabrikaların bölgeye taşınmasının ardından herkesin işi olacağı gerekçesiyle sevindiklerini ancak sağlıklarını hiç düşünmediklerini kaydetti.

Kaya, sorunlarını şu sözlerle anlattı:“Şimdi aldığımız maaşların yarısını hastanelere veriyoruz. Geleceği düşünmüyoruz. Sağlık Mahallesi’nde bugün birçok kanser hastası var. Diğer solunum yolları hastalıkları var. Ailemde yedi kişi var, hepimiz bıçak altından geçtik. Akciğer, kalp, böbrek sorunları bile var. Özellikle kanser ve akciğer hastalıklarının dereden kaynaklandığını biliyoruz.”

Belediye başkanı söz verdi

CHP’li Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, sorunun bir yıl içinde tamamen ortadan kaldıracaklarının sözünü vererek şunları kaydetti: “Biz Ergene Belediyesi olarak Organize Sanayi Bölgesi’ne her ay 30 bin lira aidat ödüyoruz. Organize Sanayi Bölgesi’nde yerimiz var. Aynı zamanda ben Velimeşe Organize Sanayi’nin yönetimindeyim. Derin deşarj çalışmaları sürüyor. Bir yıl içinde bu sorun ortadan kalkacaktır. Zaten şu anda boru sistemi Velimeşe mahallesine kadar geldi. Atık sular derin deşarj edilerek bu sorun tamamıyla ortadan kalkmış olacak.”

Ergene’ye de zarar

Çerkezköy ilçesinde doğan ve Muratlı ilçesi İnanlı Mahallesi’nden Ergene’ye katılan Çorlu deresi, fabrika atıkları nedeniyle Ergene nehrinin de kirlenmesine neden oluyor.

Uzunköprü belediye başkanlığının ölçüm ve tahlillerine göre, Ergene nehri, siyanür, gres ve yağ, kadmiyum (ağır metal), demir, florür, bakır, çinko ve sülfat gibi kimyasal maddeler içeriyor.

Ergene nehri ve Çorlu deresi simsiyah akarken canlı türleri de sularda yaşayamıyor.