Ergene'de binlerce kişi termik santrali protesto etti

Tekirdağ’ın Ergene ilçesine yapılması planlanan kömürlü termik santral için bir araya gelen yaklaşık 3 bin kişilik kalabalık, ‘termik santrale’ hayır eylemi düzenledi.Güvenlik önlemleri alınarak grubun firmanın fabrikasına ilerlemesi engellendi. Protesto yürüyüşüne İstanbul’dan siyasi parti, sendika, belediye başkanları, çevre dernekleri de katılarak destek verdi.



Doğan Haber Ajansı'ndan Mehmet Yirun'un haberine göre, Ergene İlçesi Ulaş Mahallesine özel bir firma tarafından kömürlü termik santral yapılması için başlattığı çalışma ilçe halkı tarafından protesto edildi.Ancak Ergene ilçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak grubun özel firmanın sahip olduğu 1 kilometre uzaklıktaki fabrikasına ilerlemesini engelledi.

"Ergene halkının gidecek başka yeri yok"





Belediye önünde konuşan Ergene Belediye Başkanı CHP’li Rasim Yüksel, termik santralini insana, tarıma çok zarar verdiğini belirterek, “Zonguldak’a gittik gördük, kömüre dayalı termik santrallerin insan sağlığını, tarımı ne kadar etkilediğini orada muhtar arkadaşlarımızla, basınımızla birlikte gördük. Kesinlikle bu şehre santral yapımına ‘dur demek’ zorundayız. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, Çevre Platformu başkanları, yöneticileri, sendika başkanlarımız burada. Burada halka rağmen, sizlere rağmen hiçbir şey olmaz, olmayacak. Bu mücadelemizi sizlerle birlikte omuz omuza, sonuna kadar vekillerimizle, başkanlarımızla yapacağız. Bugün Zonguldak’tan gelen misafirlerimiz var. Bize bir bildiri getirdi. AK Parti milletvekili Zonguldak için ‘Gerekirse buradaki insanları başka yere taşıyacağız’ diyor. Ama Ergene halkının başka gidecek yeri yok, olmayacak da. Biz burada doğduk, burada öleceğiz. Bizim çocuklarımız, gençlerimiz, torunlarımız burada doğdu burada ölecek. Bugün mitingimizde Türkiye’ye bir mesaj vermek adına bize destek olan halkımıza, Edirne’den Kırklareli’nden hatta İstanbul’dan gelen tüm dostlarımıza Ergene halkımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kalabalık konuşmaların ardından dağılırken, protestoya Edirne ve Kırklareli’nin yanı sıra İstanbul’dan siyasi parti, sendika, belediye başkanları, çevre dernekleri de katılarak destek verdi.

