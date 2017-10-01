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Ergene Velimeşespor-Turgutluspor: 0-1

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),(DHA) STAT: Lüleburgaz 8 Kasım HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş (xx), Sedat Etik (xx), Murat Erölmez (xx) ERGENE VELİMEŞESPOR: Erhan(xx)- Semih (xx), Caner (xxx), Onat (xx) (Dk

01 Ekim 2017 21:12

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),(DHA)
STAT: Lüleburgaz 8 Kasım
HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş (xx), Sedat Etik (xx), Murat Erölmez (xx)
ERGENE VELİMEŞESPOR: Erhan(xx)- Semih (xx), Caner (xxx), Onat (xx) (Dk.72 Gökdeniz xx), Metehan (xx) (Dk.79 Selim x), Serhat (xx), İlker (xx), İlhan (xx) (Dk.90+1 Sercan x), Emre (xx), Bahtiyar (xxx), Baran(xx)
TURGUTLUSPOR: Ömer (xx)- Yaşar (xx) (Dk.86 Abdullah x), Efşan (xxx), Mustafa (xxx), Kadir (xx), Fatih (xx), Aziz (xxx), Ferdi (xx), Ramazan(xxx), Muhammed (xx), Oğuz (xx)
SARI KARTLAR: Bahtiyar (Velimeşespor), Muhammed, Ramazan (Turgutluspor)
GOLLER: Dk.90+3 Abdullah (Turgutspor)
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci grup takımlarından Ergene Velimeşespor, Lüleburgaz 8 Kasım Stadında oynadığı maçta lider Turgutluspor‘a 1-0 mağlup oldu.
16\'ncı dakikada Ramazan’ın şutu üstten az farkla auta gitti.
18\'inci dakikada Ramazan’ın şutundan gelen topu kaleci Erhan yatarak aldı.
38\'inci dakikada Onat’ın şutu yandan az farkla auta gitti.
45+2\'nci dakikada Metehan’ın şutundan gelen topu kaleci Ömer kornere atarak tehlikeyi önledi.
56\'ncı dakikada Caner’in şutunda top yandan az farkla auta gitti.
68\'inci dakikada Aziz’in soldan ortaladığı topu Fatih altı pas üzerinde auta atarak takımını mutlak bir golden etti.
90+3\'üncü dakikada Aziz’den gelen topu Abdullah kaleye göndererek takımını 1-0 öne geçirdi ve maçta bu sonuçla tamamlandı.

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