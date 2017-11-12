Ergene Velimeşespor - Yeni Orduspor Kulübü: 2-4

Vahit İŞBAŞARAN / LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)

STAT: Lüleburgaz 8 Kasım

HAKEMLER: Deniz Kükrek (xx), Halil Tolgahan Demir (xx), Mehmet Özer (xx)

ERGENE VELİMEŞESPOR: Erhan (x), Selçuk (x), Caner (x) (Dk. 80 Gökdeniz), İbrahim (x), Metehan (x) (Dk. 87 Ayhan), Serhat (xx), İlker (xx), İlhan (x) (Dk. 62 İsa x), Emre (xx), Halil İbrahim (xx), Zekeriya (xx)

YENİ ORDUSPOR KULÜBÜ: Hüseyin (xxx), Onur (xx) (Dk. 72 İlyas (xxx), Mustafa (xxx), Tuncay (xxx), Kerim (xx), Deniz (xx) (Dk. 80 Fatih), Serdar (xx) (Dk. 64 Fatih Arat xx), Safa (xxx), Turan (xxxx), Emre (xxx), Hasan (xxx)

SARI KARTLAR: Serhat, İsa (Ergene Velimeşespor) - Onur, İlyas, Mustafa (Yeni Orduspor Kulübü)

GOLLER: Dk. 53 İlker, Dk. 76 Gökdeniz (Ergene Velimeşe Spor) - Dk. 2, Dk. 81, Dk. 90+2 Turan, Dk. 63 Kerim (Yeni Orduspor Kulübü)

TFF 3\'üncü Ligi 2\'nci Grup takımlarından Ergene Velimeşespor, evinde Yeni Orduspor Kulübü\'ne 4-2 yenildi.

2\'nci dakikada Turan çapraz pozisyondan vurduğu sert şutla topu ağlara gönderdi: 0-1.

36\'ncı dakikada Metehan\'ın şutundan gelen topu kaleci Erhan köşede yakaladı.

42\'nci dakikada Ergene Velimeşespor bir penaltı atışı kazandı. Emre\'nin kullandığı atışı kaleci Hüseyin köşeden çıkardı.

53\'üncü dakikada İlker attığı sert şutla topu ağlara göndererek duruşu eşitledi: 1-1.

63\'üncü daikakada Mustafa\'nın pasıyla ceza alanı içinde buluşan Kerim, topu ağalara bıraktı: 1-2.

76\'ncı dakikada Gökdeniz, sert vurarak skora bir kez daha denge getirdi: 2-2.

81\'inci dakikada sert şut kaleci Erhan\'dan döndü, dönen topu Erhan ağlara gönderdi: 2-3.

90+2\'nci dakikada kaleci Erhan\'ın hatasından yararlanan Turan topu ağlara gönderdi: 2-4.

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