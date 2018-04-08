Ergene Velimeşespor - Muğlaspor: 0-2

Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),(DHA)

STAT: General Basri Saran

HAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz (xxx), Sezgin Altun (xxx), Uğur Önay (xxx).

ERGENE VELİMEŞESPOR: Enes (xx)- Selçuk (xx), Emre (xx), Serhat (xx), Zekeriya (xx), Semih (xxx), İbrahim (xx), Caner (xx)(Dk.46 Fahri x), Metehan (xx)(Dk.74 Erdi xx), İlker (xx), Gökdeniz (xx)(Dk.63 İlhan xx).

MUĞLASPOR: Barış (xxx)- Fırat (xx), Alican (xxx), Faruk (xx), Sergen (xxx), Polat (xx), Yasin (xxx), Ender (xxx), Ali Sinan (xxx)(Dk.77 Onur xx), Yağız (xxx)(Dk.60 Melik xxx), Ramazan (xx)(Dk.64 Emre xx).

GOLLER: Dk.13 Yağız, Dk.72 Melik (Muğlaspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup 30\'uncu hafta karşılaşmasında Ergene Velimeşespor, kendi sahasında konuk ettiği Muğlaspor\'a 2-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

13’üncü dakikada sağ kanattan yapılan ortayı iyi takip eden Yağız’ın vuruşunda top ağlarla buluştu (0-1).

38’inci dakikada Gökdeniz’in vuruşunda top kaleci Barış\'ta kaldı.

72’nci dakikada ceza sahasına giren Melik, rakiplerini çalımlayıp düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi (0-2)

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