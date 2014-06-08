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Ergene Nehri’nde kaybolan 3 çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı

Tekirdağ’da dün Ergene Nehri’ne girerek kaybolan çocuklardan Efe Baybüre’nin cansız bedenine ulaşıldı, diğer iki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

08 Haziran 2014 17:07

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 6 çocuk, bisikletleriyle gezintiye çıktı. Çocuklar Ergene Nehri kıyısında mola verdi. 6 arkadaş, çamurda kirlenen bisikletlerini nehirde yıkamak istedi. Ancak çocuklardan Umut Buğra Yonat, Efe Baybüre ve Bahadır Sarı dengesini kaybederek dereye düştü. Kaybolan 3 çocuktan Efe Baybüre’nin cansız bedeni olay yerinin 1 kilometre ilerisinde bulundu. Umut Buğra Yonat ile Bahadır Sarı'yı arama çalışmaları devam ediyor.

Mehmet Yirun'un Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, akıntıya kapılan çocuklar kayboldu. Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı. Ekipler Efe Baybüre'nin cesedini olay yerinin 1 kilometre ilerisinde buldu. Derenin dibinde balçığa saplanmış halde bulunan çocuğunun cesedini teşhis eden baba Murat Baybüre sinir krizi geçirdi. Arama çalışmalarını izleyen yakınları da gözyaşı döktü.

 

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