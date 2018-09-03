'Ergene Havzası Koruma Eylem Planı, 100 günlük icraat programında'

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, \'Ergene Havzası Koruma Eylem Planı\'nda yer alan, atık suların Marmara Denizi\'ne deşarjını sağlayacak sistemin \'Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı\'na alındığını söyledi. Özkaldı, \"Marmara Denizi kıyısından 4,5 kilometre uzaklıkta, 47,5 metre derinliğinde deşarj sağlanacak\" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Tekirdağ\'daki Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı\'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı. Trakya\'nın en önemli çevre sorunlarının başında gelen Ergene Nehri\'nin kirliliğini önleyecek \'Ergene Havzası Koruma Eylem Planı\' çerçevesinde başlatılan çalışmaların devam ettiğini kaydeden Özkaldı, plandaki atık suların Marmara Denizi\'ne deşarjını sağlayacak sistemin \'Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı\' kapsamına alındığını söyledi. Özkaldı, \"\'Ergene Havzası Koruma Eylem Planı\' uzun bir süreç. Aslında 2011\'de başladı gibi gözüküyor ama geçmişine baktığımız zaman 2003 yılından beri değişik isimler adı altında Ergene Havzası\'nın koruma eylem planı yürütülmektedir. Burada büyük proje doğu hattı var, batı hattı var. Bir de Marmara Denizi\'ne derin deşarj hattımız olmak üzere. Hükümetimizin 100 günlük eylem planı içerisine doğu hattını ve derin deşarj hattını dahil etmiştik. Dolayısıyla az bir süre kaldı. Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın da yakinen takip etmiş olduğu bu projeyi hayata geçirmek maksadıyla buraya geldik\" diye konuştu.

\'DERİN DEŞARJ EN KRİTİK NOKTA\'

Ergene\'deki birçok çalışmada sona gelindiği dile getiren Özkaldı, \"15 eylem planının birçoğu tamamlandı. Dere yataklarının temizlenmesi olsun, belediye evsel atık su tesisleri DSİ tarafından tamamlandı. Organize sanayi bölgelerinin korunması, erozyon ile mücadele çalışmaları, Ergene\'de planlı döneme geçilmesi, Ergene\'ne Nehri\'nin gerçek zamanlı izlenmesi, taşkın erken uyarı sistemleri devreye alındı. Diğer devam eden işlerimiz planlandığı gibi devam ediyor. Bu projenin en önemli ayağı organize sanayi bölgeleri için müşterek ileri atık su arıtma tesislerinin inşa edilmesi ve Marmara Derin Deniz Deşarj Sistemi\'ydi\" dedi.

Trakya bölgesinin önemli tarım merkezi olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı Özkaldı, arıtılan atık suların tarımda da kullanabileceğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

\"En kritik nokta bu derin deniz deşarj konusu. Marmara Denizi\'nin kıyısından yaklaşık 4,5 kilometre uzaklıkta yaklaşık 47,5 metre derinliğinde deşarj sağlanacak. Burada sonuçta ne elde edeceğiz? Sadece 4 su kütlesi hariç, bütün su kütlelerinde sulama suyu kalitesinin artırılmasını hedefliyoruz. Tabi ki kirlilikten korunduktan sonra da bu sudan faydalanmak istiyoruz. Trakya yöresinde tarımın sulamanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İnşallah doğu kısmını 100 günlük eylem planı içerisinde devreye alacağız. Doğu kısmını detay girmeden anlatacak olursak. Velimeşe Tüneli\'nde yüzde 75 seviyesine gelmişiz. Aslında tünel bitti. Kaplama işlerinde bu seviye yüzde 75. Kara boru hattında yüzde 91 seviyesindeyiz. Çorlu- Çerkezköy kara boru hattında yüzde 95 seviyesine geldik. Velimeşe Tüneli sonrası yine bir kara boru hattı var, oda yüzde 95 seviyesine geldi. Diğer çalışmalarımız da devam ediyor.\"

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