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Ergenç: Hükümete karşı değilim ama...

Gezi Parkı direnişine desteğiyle takdir toplayan sanatçılardan Halit Ergenç Sırbistan gazetesine röportaj verdi

07 Haziran 2013 12:28

Sanatçı Halit Ergenç, "Türkiye düşünce açısından hür bir ülke olacak" dedi.

Sırbistan'ın Kurir gazetesinin İstanbul muhabiri Halit Ergenç’le Gezi parkı protestolarıyla ilgili bir röportaj yaptı. Balkan medyasında manşet olan röportajda Halit Ergenç, "Türkiye düşünce açısından hür bir ülke olacak" dedi.

Belgrad’ın önden gelen gazetelerinden Kurir gazetesine konuşan Halit Ergenç, Türk Hükümeti’ne karşı olmadığını ancak, kısıtlanmış özgürlükler için halkın yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini ifade etti.

Ergenç, bazı medyalarda protestoların Erdoğan’ı devirmek için yapıldığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu, Türkiye’nin Arap ülkelerine benzemediğini ve Türk halkının sandıktan çıkan oya karşı saygılı olduğu söyledi. Ergenç röportajın sonunda "Türkiye düşünce açısından hür bir ülke olacak" dedi.

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