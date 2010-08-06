-ERGANİ'DEKİ ŞÜPHELİ ARAÇTA BOMBA BULUNDU ERGANİ (A.A) - 05.08.2010 - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde şüpheli araçta yapılan incelemede bomba bulundu bulundu. Edinilen bilgiye göre, Ergani ilçesine 2 kilometre uzaklıktaki İlçe Trafik Müdürlüğü yakınlarında içerisinde bomba olduğu ihbar edilen araçta yapılan inceleme tamamlandı. İnceleme ve arama sonucu araçta bomba bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Polis tarafından çevrede güvenlik önlemleri alındı. Olay nedeniyle Diyarbakır-Elazığ karayolu ulaşıma kapandı.