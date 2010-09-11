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ERGANİ'DE TRAFİK KAZASI: 13 YARALI ERGANİ (A.A)

11 Eylül 2010 00:50

-ERGANİ'DE TRAFİK KAZASI: 13 YARALI ERGANİ (A.A) - 10.09.2010 - Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki trafik kazasında 13 kişi yaralandı Edinilen bilgiye göre, yolcu taşımacılığı yapan ve sürücüsünün adı belirlenemeyen 21 KC 216 plakalı minibüs, Ergani-Çermik karayolunun 15. kilometresinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen traktörle çarpıştı. Kazada, Nihat Tüysüz, Ali Seçkin, Birgül Seçkin, Utku Şiar Seçkin, Erdal Arıtürk, Bülent Çolak, Mehmet Ertaş ve Ömer Aslan ile kimliği belirlenemeyen 5 kişi yaralandı. Soruşturma sürüyor.

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