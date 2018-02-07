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Ergani'de su kuyusuna düşen çocuk boğuldu

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesine bağlı İncehıdır köyünde su kuyusuna düşen 4 yaşındaki Hamidi Gümüştekin, boğularak yaşamını yitirdi

07 Şubat 2018 18:31

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Ergani ilçesine bağlı İncehıdır köyünde su kuyusuna düşen 4 yaşındaki Hamidi Gümüştekin, boğularak yaşamını yitirdi.
Ergani ilçesi İncehıdır köyü Geçitli mezrasında yaşayan Mustafa Gümüştekin\'in oğlu Hamidi Gümüştekin, bugün öğlen saatlerinde, oynamak üzere evinden çıktı. Minik Hamidi evin yakınında oynadığı sırada dengesini kaybederek su kuyusuna düştü. Uzun süre oğlunun eve gelmediğini fark eden aile, aramaya çıktı. Bir süre sonra Hamidi\'nin cansız bedeni su kuyusunda bulundu. Hamidi\'nin cansız bedeni, otopsi için Diyarbakır\'a Adli Tıp Kurumu\'na gönderilirken, jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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