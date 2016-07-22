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Ergani'de PKK'nın hücre evine operasyon; 3 polis şehit, 1 yaralı

PKK'nın hücre evine yapılan operasyon sırasında çatışma çıktığı belirtildi

22 Temmuz 2016 08:52

Diyarbakır Ergani'de PKK’ya ait bir hücre evine yapılan operasyon sonrası çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu 1 polis de yaralandı. Diyarbakır'dan takviye polis ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’nda (DHA) yer alan habere göre, saat 02.00 sıralarında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen olayda, ilk bilgelere göre bölgede emniyet güçlerinin PKK'ya ait bir hücre evine yaptıkları baskında çatışma çıktı.

Baskın sonrası saldırıya polislerin anında karşılık vermesiyle birlikte çatışma yaşandı. Çatışmada 3 polis şehit olurken 1 polis de yaralandı. Saldırı sonrası bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi.

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