Ergani'de silahlı alacak kavgası: 4 yaralı 

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Ergani ilçesinde, alacak anlaşmazlığı yüzünden 2 grup arasında çıkan silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Ergani ilçesi İsmetpaşa Mahallesi\'nde sabah saatlerinde iki grup arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşüncü 2 gruptan toplam 4 kişi yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis güvenliği sağlarken, yaralı 4 kişi, Ergani Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleleri yapılan yaralılar, daha sonra Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevkedildi.