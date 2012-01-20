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Ekonomi

Ergani'de petrol bulundu, Bakan düzeltti!

Diyarbakır Ergani'de petrol bulunduğu yönündeki haber Enerji Bakanı Yıldız'a soruldu.

20 Ocak 2012 02:00

T24 - Diyarbakır Ergani'de petrol bulunduğu yönündeki haber Enerji Bakanı Yıldız'a soruldu. Yıldız, haberi doğrulamakla birlikte yanlış bir algılamayı düzeltme ihtiyacı duydu.
 

Yaklaşık iki ay önce Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde açtığı Çiksor-3 kuyusunda, 2 bin 760 metrede petrole rastladı.


TPAO Batman Bölge Müdürlüğü sondaj ekiplerinin bulduğu petrolün kaliteli olduğu kaydedildi.


Bu durum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a soruldu. Yıldız da, 'bulundu' dendiğinde sanki Türkiye'nin ihtiyacı karşılanıyor gibi bir hava oluşması üzerinde durdu.


Enerji Bakanı, bir gazetecinin, sorusu üzerine şunları söyledi:


''Ergani'de Adıyaman'da, Batman'da bulunuyor ama biz bunları (bulundu) diye açıkladığımızda sanki Türkiye'nin ihtiyacı karşılanıyor gibi bir hava oluşuyor. Bu doğru bir intiba değil.


Bu yüzden bizden (petrol bulundu) cümlesini duymazsınız, ama günlük 200 varillik, 400 varillik üretim olan yeni kuyular açılıyor. Birçok kuyudan böyle biriktire biriktire inşallah belli bir miktara ulaşmaya çalışıyoruz. O yüzden ben bunları (petrol bulduk) diye bir cümleyle izah etmiyorum, açıklamıyorum.''

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