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Ergani'de otomobilin çarptığı genç öldü

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesi merkezinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman Dertli (30), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı

05 Şubat 2018 16:55

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Ergani ilçesi merkezinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman Dertli (30), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Dertli, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ergani ilçesi İstasyon Caddesi\'nde bugün saat 11.30 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman Dertli, Özkan Demirtek yönetimindeki 44 NN 011 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Ergani Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Dertli, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Araç sürücüsü Özkan Demirtekin gözaltına alındı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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