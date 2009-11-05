Ergani'de korucu dehşeti: 4 ölü

Ergani'de bir korucunun otomobili eski kayınpederi tarafından tarandı. 4 kişi yaşamını yitirirken damat daha önce aldığı tehditler nedeniyle yetkililere başvurmuş.



Ergani İlçesi'nde köy korucusu İsmail Akyol ile oğlu Abbas Akyol, özel bir otomobili kalaşnikof tüfeklerle kurşun yağmuruna tuttu. Otomobilde bulunan aynı aileden biri kadın 4 kişi yaşamını yitirdi. Saldırgan baba oğul, daha sonra jandarmaya giderek teslim oldu.



Ergani'nin Yolbulan Köyü'nde geçici köy korucusu olan İsmail Akyol ile oğlu Abbas Akyol, bugün saat 11.00 sıralarında Ergani'nin Diyarbakır karayolu çıkışındaki Gündoğan Kavşağı'nda seyir halinde olan 21 EU 070 plakalı özel otomobile pusu kurarak üzerlerinde zimmetli Kalaşnikof tüfeklerle çapraz ateşe aldı. Korucu baba ve oğlunun kurşun yağdırdığı araçta bulunan Azıkla Köyü geçici köy korucusu Süleyman Aras eşi Belkisa Aras ile Necmettin Aras ve Şevki Aras olay yerinde yaşamını yitirdi.



Saldırgan baba oğul daha sonra Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek silahlarıyla birlikte teslim oldu. Silahlı saldırıda yaşamını yitiren 4 kişi otopsileri yapılmak üzere Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından Diyarbakır'dan Ergani'ye takviye ekipler gönderilerek geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Ölenlerin yakınlar olay yerine gelerek gözyaşları döktü.



Damadını öldürdün



Ergani'de korucu İsmail Akyol ile oğlu Abbas Akyol’un kalaşnikof tüfekli saldırısında yaşamını yitiren 4 kişiden Necmettin Aras’ın, saldırganların damadı olduğu ve daha önce de iki kez kendilerini Savcılık ve Jandarmaya şikayet ettiği ortaya çıktı.



Jandarmadaki şikayetten bir sonuç alamadığını ileri süren Necmettin Aras’ın eşi Perihan Aras ile birlikte İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'ne 1 Ekim 2009’da başvurduğu ileri sürüldü. Ergani’nin Azıklı Köyü’nde yaşayan Necmettin Aras, eşi Perihan Aras’ın korucubaşı olan amcası ve korucu olan babası ile ağabeyi tarafından tehdit edilip, kendisinden zorla rüşvet istendiğini avukat Serdar Çelebi’ye anlattı iddia edildi.



Şikayette neler söylendi?



İnsan Hakları Derneği yetkilileri, kendilerine başvuran Necmettin Aras'ın, şunları söylediğini ileri sürdü:



“Perihan Aras ile evli olmama rağmen korucu olan ailesinin, zoruyla 3 ay ayrı kaldık. Eşimin benden boşanmasını istediler. Onu para karşılığı yaşlı biri ile evlendirmek istiyorlar. 1 yıl önce Perihan Akyol ile evlendim. Daha sonra korucu olan eşimin ailesi tarafından sürekli rahatsız edildim. Korucu olan aile, Ergani Jandarma Karakolu’nun da desteği ile beni sürekli rahatsız ediyor. Bize zulüm etmeye başladılar. Yaklaşık 3 ay önce benim şehir dışında olduğum bir dönem eşim Perihan, korucu olan babası İsmail Akyol ve ağabeyi İlyas Akyol tarafından zorla evine götürüldü. Eşimle birlikte düğünde takı olarak gelen 7- 8 bin TL değerindeki altına da el koydular. Ergani’ye döndüğüm zaman eşim Perihan beni arayarak, kendisini önce boşandırarak sonra da para karşılığı bir başkası ile evlendirilmek istediklerini söyledi. Eşim kendisine sahip çıkmamı istedi. Sonra kaçarak yanıma geldi. Biz durumu Ergani Jandarma Karakolu’na bildirdik. Karakol hiç bir şey yapmadı. Ardından İsmail Akyol benden tehditle para istemeye başladı. Tehditlerin sürmesi üzerine durumu karakola bildirdik. Karakola korucu İsmail Akyol da çağrıldı. Karakol komutanın yanında, ‘Ya bu parayı vereceksin, ya da seni öldüreceğim’ şeklinde beni tehdit etmesine rağmen Karakol Komutanı Faruk adlı başçavuş hiç sesini bile çıkarmadı. Son olarak 18 Ağustos günü Ergani sebze halinde bu korucular bana saldırdı ve dövdü. Hastaneye kaldırıldım. Bu olaydan sonra bizden toplam 40 bin TL para istemeye başladılar. Bizim bu parayı verecek durumumuz olmadığını söyledim. Karakola yaptığımız üçüncü şikayette Faruk Başçavuş bize ‘Bunlar sizden 40 bin TL istiyor, ben de bunu 20 bin TL’ye düşürdüm. Bunu getirmezseniz artık ben karışmam. İsterseniz birbirinizi öldürün’ dedi. Biz bu olay sonrası ilçe Savcılığına da başvurmamıza rağmen sorun çözülmedi. Bunlar korucudurlar ve gücümüz yetmiyor bunlara. Ne yapacağımızı bilmiyoruz.”



İnsan Hakları Derneği Şubesi yetkilileri, eşi Necmettin Aras ile birlikte kendilerine gelen Perihan Aras’ın, “Babam beni para karşılığı yaşlı bir kişi ile evlendirmeyi planlıyordu” dediğini öne sürdü.



İHD: Suç duyurusunda bulunduk



İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi yetkilileri bu gelişmelerin ardından Ergani Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazarak söz konusu korucular hakkında suç duyurusu yapıp güvenlik talebinde bulunduklarını, konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı ve Ergani Kaymakamlığı'nı da bilgilendirdiklerini söyledi.