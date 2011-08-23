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Ergani’de karakola saldırı: 4 asker yaralı

Diyarbakır'ın Ergani İlçesi kırsal kesiminde askerlere pusu kuran PKK’lı teröristlerin açtığı ilk ateşte, 1’i ağır 4 asker yaralandı.

23 Ağustos 2011 03:00

T24 - Diyarbakır'ın Ergani İlçesi kırsal kesiminde askerlere pusu kuran PKK’lı teröristlerin açtığı ilk ateşte, 1’i ağır 4 asker yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan ve ilk anda şehit olduğu açıklanan astsubayın duran kalbi doktorların yoğun çabasıyla yeniden çalıştırıldı. Helikopterle Diyarbakır Asker Hastanesi’ne kaldırılan astsubay yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.


Ergani’nin Ortaçağ Köyü’nde bir grup PKK’lı terörist dün gece yarısı nöbet tutan geçici köy korucularına taciz ateşi açtı. Korucuların karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmanın ardından teröristler kaçtı. Kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için Diyarbakır 7’nci Koloru Komutanlığı’ndan Sikorsky helikopterlerle bölgeye askerler sevkedildi.


Bölgede bu sabah saatlerinde PKK’lıların izini süren askerlere teröristler, Ergani ile Elazığ’ın Maden İlçesi arasındaki Değirmendere Köyü yakınlarında pusu kurdu. Teröristler güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Açılan ilk ateşte 1 astsubay, 1 uzman çavuş ve 2 er olmak üzere 4 asker yaralandı. Timdeki askerlerin anında karşılık vermesiyle teröristler, izlerini kaybettirmek için ormanlık ve dağlık alana kaçtı. Kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyonlar sürdürülüyor.



Duran kalbi çalıştırıldı

Saldırıda yaralananlara ilk müdahale kaldırıldıkları Ergani Devlet Hastanesi’nde yapıldı. Burada durumu ağır olan astubayın kalbi durması üzerin önce şehit olduğu açıklandı. Ancak doktorların yoğun çabasıyla astsubayın duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Ardından yaralılar helikopterle Diyarbakır Asker Hastanesi’ne kaldırıldı. Duran kalbi çalıştırılan astsubayın durumunun kritik olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.





 

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