Ergani Kaymakamı'nın konutuna roketatarlı saldırı

Diyarbakır'ın Ergani İlçesi’nde Kaymakam Eşref Yonsuz’un konutunu koruyan polis noktasına roketatarlı saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralanın olmadığı saldırıyı, PKK'nın gerçekleştirdiği aktarıldı.

DHA'nın haberine göre, Ergani’nin Kemartaş Mahallesi’nde Kaymakam Eşre Yönsüz’ün konutunu koruyan polis noktasına saat 17.30 sıralarında bir araçla seyir halinde olan PKK’lılar tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Atılan roketatar bölgede bulunan bir direğe isabet ederken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Konutta görevli polisler roketatarlı saldırı düzenleyenlere ateş açarken, ilçede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Saldırganların kaçtığı Kemaliye Mahallesi’nden silah sesleri duyulurken, operasyonun sürdüğü belirtildi.