Ergani' de bir araçta bomba bulundu

T24 - Diyarbakır'da, PKK’lı teröristlere ait olduğu belirtilen bir otomobilde, patlatılmaya hazır yaklaşık 60 kilogram olduğu belirtilen patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcının araca monte edildiği ve çift düzenekle uzaktan kumandayla patalatılmaya hazır durumda olduğu belirtildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.





Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, yaptığı istihbarat üzerine bölücü terör örgütü PKK'ya ait ve içerisinde patlayıcı olduğunu belirlediği bir otomobili takibe aldı. Bugün saat 18.00 sıralarında Diyarbakır'ın Ergani İlçesi çıkışında önlem alan polis, aracı durdurarak bir arama yaptı. Araçta bulunan 1 kişi gözaltına alınırken, bomba uzmanları tarafından yapılan aramada, siyah renkli otomobile patlamaya hazır hale geterilmiş, yaklaşık 60 kilogram olduğu belirtilen patlayıcı ele geçirildi.





UZAKTAN KUMANDALI VE PATLAMAYA HAZIR



Bomba üzerinde yapılan incelemede, patlayıcının uzaktan kumandalı ve basma olmak üzere iki düzenekle patlatılmaya hazır halde olduğu belirlendi.



Polis, Ergani'den Elazığ ve Diyarbakır'a giden karayolunu trafiğe kapattı. Bomba uzmanları, çift düzenekli bombayı etkisiz hale getirmek için çalışmalarını sürdürürken, bölgeye hiç kimse yaklaştırılmıyor. Bu arada yolun kapatılması üzerine karayolunun her iki kesiminde de yaklaşık 2 kilometreye ulaşan araç kuyrukları oluştu.Saatlerce araçlarında bekleyen yolculara ise Diyarbakır Valiliği tarafından su ve kumanya dağıtıldı.





DÜZENENEK İMHA EDİLDİ



Uzmanlar tarafından yapılan 4 saatlik çalışam sonucunda bombanın iki ayrı düzeneği fünyeyle patlatılarak imha edildi. saat 18.00 sıralarında trafiğe kapatılan Diyarbakır-Elazığ Karayolu trafiği ise saat 22.30 sıralarında ulaşıma yeniden açıldı. Düzeneğin imha edilmesinin ardından bombanın ele geçirildiği, ‘otomobil zırhlı araçlar ve özel harekat polisleri eşliğinde Ergani Bölge Trafik Şube Müdürlüğü bahçesine çekildi.







