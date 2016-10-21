Ergani Belediyesi’ne atanan tüm kayyımlar istifa etti

Ergani Belediyesi’nde DBP’li meclis üyelerinin yerine atanan 3'üncü kayyım da istifasını sundu.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre, Diyarbakır DBP'li Ergani Belediyesi'nde, 3 meclis üyesinin yerine atanan üçüncü ve son kayyım da istifa etti.

Diyarbakır Valiliği tarafından, bir süre tutuklu yargılandıktan sonra denetimli serbestlik koşuluyla tahliye edilen DBP'li Belediye Meclis üyesi Sabiha Alçiçek’in yerine atanan Mustafa Yalçın istifa dilekçesini sundu.

Dün de tutuklu DBP'li Belediye Eş Başkanı Aygün Taşkın ile Belediye Meclis üyesi Hasip Demirtekin’in yerine kayyım olarak atanan Ramazan Hekimoğlu ve Ali İpek istifa dilekçelerini Ergani Belediyesi Meclis Başkanlığı'na sunmuştu.