T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ergani Belediyesi’ne atanan tüm kayyımlar istifa etti

DBP'li Belediye Meclis üyesi Sabiha Alçiçek’in yerine atanan Mustafa Yalçın istifa dilekçesini sundu

21 Ekim 2016 00:46

Ergani Belediyesi’nde DBP’li meclis üyelerinin yerine atanan 3'üncü kayyım da istifasını sundu. 

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre, Diyarbakır DBP'li Ergani Belediyesi'nde, 3 meclis üyesinin yerine atanan üçüncü ve son kayyım da istifa etti. 

Diyarbakır Valiliği tarafından, bir süre tutuklu yargılandıktan sonra denetimli serbestlik koşuluyla tahliye edilen DBP'li Belediye Meclis üyesi Sabiha Alçiçek’in yerine atanan Mustafa Yalçın istifa dilekçesini sundu. 

Dün de tutuklu DBP'li Belediye Eş Başkanı Aygün Taşkın ile Belediye Meclis üyesi Hasip Demirtekin’in yerine kayyım olarak atanan Ramazan Hekimoğlu ve Ali İpek istifa dilekçelerini Ergani Belediyesi Meclis Başkanlığı'na sunmuştu. 

ETİKETLER

ergani belediyesibelediyekayyımkayyum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24