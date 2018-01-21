Ergan Kayak Merkezi sezonu açtı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'da etkili olan kar yağışı ile birlikte Ergan Kayak Merkezi\'nde kayak sezonu açıldı. Hafta sonunu fırsat bilen kayak severler güneşli havanın keyfini çıkardı.

Erzincan\'da 2 Bin 970 metre yüksekliğindeki Munzur Dağları\'nın eteklerinde kurulan ve yaklaşık 50 milyon TL\'ye mal olan Ergan Dağı Kayak Merkezi kayak sezonunu açtı. 12 kilometre uzunluğunda kayak pistine sahip Ergan Kayak Merkezi kar yağışı ardından yarı yıl tatili ile birlikte kayak severlerin akınına uğradı. Sporcuların yanı sıra aileleri ile birlikte kayak yapmaya Ergan Kayak Merkezi\'ne akın edenler yağan karın keyfini kayak yaparak çıkardı. Vali Ali Arslantaş, İl Genel Meclis Başkanı Ünal Tuygun, İl Özel İdare Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu ile birlikte kayak merkezinde incelemelerde bulundu. Vali Arslantaş, tüm kayak severleri Erzincan\'a davet etti.

Kayak sezonun başlamasından dolayı mutlu olan tatilciler kayak merkezinin geçen yıla göre daha iyi bir hale geldiğini ifade ederek, pistlerin hazırlanması ve hizmet kalitesinden dolayı teşekkür etti.



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