Ereteam / Şimşek: Büyük veri geleceğin mesleklerini belirliyor

İstanbul, 13 Mart (DHA) - Türkiye’nin ilk yazılım hizmeti danışmanlığı şirketlerinden olan Ereteam’in CEO’su Kutlay Şimşek, birçok şirketin stratejik karar verebilmesi için \"büyük veri\"yi doğru analiz edebilen veri bilimcilere her zamankinden daha çok ihtiyaç duyacağını vurguladı.

Şimşek, veri bilimciliğini, \"bağlı bulunulan şirket ya da kuruluşlar için değer yaratmak amacıyla büyük ve çeşitliliğe sahip verileri uçtan uca analiz edip dağınık halde bulunan bu verileri belli bir sistematiğe oturtan bir meslek\" olarak tanımladı ve ekledi:

”Şirketler, algılayabildiğimizden daha hızlı gelişen bu teknolojilerle oluşan dolaşımdaki verileri çözümlemeye çalışırken, problem çözme becerisine sahip veri bilimcilere ihtiyaç duyarlar. Bu görev tanımı itibarıyla; veri bilimcinin hemen her sektörde çalışabileceğini söylemek mümkün.”

Veri bilimcilerinin, zengin veri kaynaklarını belirleyip, bunları diğer tamamlanmamış veri kaynaklarıyla birleştirmesiyle sebebiyle gelecekte hemen her alanda yer alacaklarının altını çizen Şimşek, “’2018’de ABD’de ‘derin analitik beceri sahibi çalışanlara’ duyulan ihtiyaç 140 ila 190 bin kişiye ulaşabilir. Ayrıca büyük veri analizlerinden yararlanabilecek birikime sahip 1.5 milyon yönetici ve analiste de ihtiyaç olacağı tahmin ediliyor” diye konuştu ve ekledi:

\"Başarılı bir veri bilimci, inovatif ve fark yaratan bir bakış açısına sahiptir. Böylece, farklı teknikleri akıllıca kullanarak, şirketlerin sorunlarını çözmek ve rekabette öne çıkmak için işlevsel analizler ortaya koyar.

\"Eğer şirketiniz bir şekilde veri depoluyorsa, ‘büyük veri’ problemi eninde sonunda sizin için de geçerli. Eğer şirketler yetenek eksikliğinden dolayı bu eğilimin ilk günlerine dahil olmazlarsa, rakipleri ve kanal ortakları neredeyse mutlak avantaj elde ederken, onlardan geri kalmayı göze almak zorunda.

\"Büyük veriyi şu an oluşan ve zirveye ulaşan destansı bir dalga olarak düşünün. Eğer yakalamak istiyorsanız, sörf yapabilen insanlara ihtiyacınız var.\" (Fotoğraflı)