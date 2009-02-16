Erenerol erkeklerin arasında değilmiş

Adalet Bakanlığı, Ergenekon davasında tutuklu yargılanan Sevgi Erenerol ve Fatma Cengiz'in kadınlar bölümünde yattığını açıkladı.



Ergenekon davası ve soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Sevgi Erenerol ile Fatma Cengiz'in, Silivri 8 No'lu L Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunun kadınlara tahsis edilen bölümünde ve kadın görevlilerin gözetiminde kaldıkları bildirildi.



Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "kamuoyunda Ergenekon olarak bilinen dava kapsamında tutuklu bulunan Sevgi Erenerol'un, Silivri Cezaevinde erkek görevlilerin gözetiminde, bin 500 erkek hükümlü ve tutuklu ile tutulduğu şeklinde gerçeğe aykırı iddialara yer verildiği" ifade edildi.



"Silahlı terör örgütüne üye oldukları" iddiasıyla tutuklanan Sevgi Erenerol ve Fatma Cengiz'in, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan 15 Ocak 2009'da Silivri 8 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildikleri ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu nakil işlemi, Sevgi Erenerol'un İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince cezaevine yakın duruşma salonunda görülen duruşmaları yakından takip edebilmesi, Fatma Cengiz'in de yürütülen soruşturma kapsamında avukatlarıyla daha rahat görüşebilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Halen tutuklu bulunan Sevgi Erenerol ve Fatma Cengiz, Silivri 8 No'lu L Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda bayan hükümlü ve tutuklulara tahsis edilmiş bölümde barındırılmaktadır."



15 kadın memur var



İki kadın tutuklunun kaldığı bu bölümde, 2'si infaz ve koruma baş memuru, 13'ü infaz ve koruma memuru olmak üzere 15 kadın memur görevlendirildiği bildirilen açıklamada, "Erkek hükümlü ve tutukluların adı geçenlerle herhangi bir şekilde irtibat kurmaları mümkün değildir. Cezaevi idaresi, kadın tutukluların şahsi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli tedbirleri almıştır" denildi.



5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a göre, ihtiyaç halinde, kadın hükümlü ve tutukluların cezalarının, diğer kurumlarının kadınlara tahsis edilmiş bölümlerinde infaz edilebildiği belirtilen açıklamada, buna istinaden Silivri 8 No'lu L Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nun bir bölümünün, yüksek güvenlikli kurumlarda barındırılması zorunlu kadın hükümlü ve tutuklulara tahsis edildiği kaydedildi.



Türkiye'de halen bir bölümünde kadın hükümlü ve tutuklu bulunan 103 ceza infaz kurumu bulunduğu ifade edilen açıklamada, ayrıca bu konudaki genelge uyarınca, tutukluların öncelikle yargılandıkları mahkemenin bulunduğu yerdeki kapalı ceza infaz kurumlarında barındırılması gerektiği belirtildi.



Açıklamada, "Mevzuatta yer alan bu düzenlemeler doğrultusunda, adı geçen tutuklular, 8 No'lu L Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunun kadınlara tahsis edilen bölümünde ve kadın görevlilerin gözetiminde barındırılmaktadır. Kadın tutukluların, erkek görevlilerin bulunduğu cezaevinde erkek hükümlü ve tutuklularla birlikte kaldıkları yönündeki iddialar hiç bir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

