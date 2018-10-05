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Spor

Eren ve Selçuk, Antalyaspor maçında yok

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray Spor Kulübü, Eren Derdiyok'un ağrılarının devam etmesi, Selçuk İnan'ın ise Porto maçı sonrasında kasık adalesindeki ağrıların geçmemesi üzerine her iki oyuncunun da Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkartıldığını açıkladı

05 Ekim 2018 01:00

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray Spor Kulübü, Eren Derdiyok\'un ağrılarının devam etmesi, Selçuk İnan\'ın ise Porto maçı sonrasında kasık adalesindeki ağrıların geçmemesi üzerine her iki oyuncunun da Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.
Sarı kırmızılı kulübün açıklamasında, \"Porto maçında forma giyemeyen Eren Derdiyok’un ağrı şikayetlerinin devam etmesinin, Selçuk İnan’ın ise Porto maçı sonrası sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmede kasık adalesindeki ağrıların geçmediğinin tespit edilmesi üzerine her iki oyuncumuzun da Antalyaspor maçı kamp kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir\" denildi.

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