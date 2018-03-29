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Eren Keskin'e 7.5 yıl hapis cezası

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptığı gerekçesiyle Keskin hakkında hapis cezası verildi

29 Mart 2018 15:59

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi hakkında süren davalarda gazetenin genel yayın yönetmenliği yaptığı gerekçesiyle avukat Eren Keskin’e 7 buçuk yıl hapis cezası verildi. Keskin verilen karara, “Bugün Özgür Gündem G.Y.Y. nedeniyle, hakkımda toplam 7,5 yıl hapis cezası verildi. İSYAN ediyorum” diyerek tepki gösterdi.

Keskin hakkında 143 dava bulunuyor. Keskin’e daha önce birçok kez para cezası verilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları da Keskin’in barodan çıkartılması için başvuruda bulunmuştu. Keskin bütün para cezalarına ve kendisine yapılanlara karşı; “Yurtdışına gitmek yerine hapse gireceğim” demişti.

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Eren KeskinÖzgür GündemMahkemehapisceza

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