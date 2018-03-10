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Eren, hareket halindeyken binmek istediği kamyonun altında kalıp öldü

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde odun yükledikleri kamyona hareket halindeyken binmek isteyen Eren Eroğlu (19), dengesini kaybedip düştü

10 Mart 2018 15:52

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Serik ilçesinde odun yükledikleri kamyona hareket halindeyken binmek isteyen Eren Eroğlu (19), dengesini kaybedip düştü. Kamyonun altında kalan Eroğlu, kurtarılamadı.
​Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Serik ilçesi Bucakköy Mahallesi Aşağıoba mevkiinde meydana geldi. Ormanda izinli kesim yapılan odunların yüklü olduğu O.Y. yönetimindeki 07 PD 843 plakalı kamyona hareket halindeyken binmek isteyen Eren Eroğlu, ayağının kayması sonucu düştü. Kamyonun sağ ön lastiğinin altında kalan Eren Eroğlu, ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülen Eren Eroğlu, kurtarılamadı. Kazanın ardından kamyon şoförü O.Y., jandarma tarafından gözaltına alındı.

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