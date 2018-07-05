Eren Erdem'den vekillerin ziyaretinin engellenmesine tepki: Bu bir tecrittir

CHP'nin eski milletvekili Eren Erdem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisini ziyarete gelmek isteyen milletvekillerine izin verilmemesine tepki gösterdi.

Terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan tutuklanarak Silivri Cezaevi'nde bulunan Erdem, "Bu bir tecrittir. Tecrit de insanlık suçudur" dedi.

İşte Erdem’in sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj;

"Silivri’den herkese selamlar. Beni ziyarete gelmek isteyen Milletvekili arkadaşlarıma izin verilmemesi kabul edilemez. Bu bir tecrittir. Tecrit de insanlık suçudur. Fakat bu beni asla yıldırmaz. Ayrıca bu ülkenin avukatları beni yalnız bırakmaz… Eren Erdem"