Eren Erdem'den PM'ye: Tutuklu olan ben değil, CHP'nin en üst karar organıdır

"Fetullahçı Terör Örgütü'ne yardım etmek" suçunu işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan 26. Dönem CHP Milletvekili Eren Erdem, partisinin PM’sine gönderdiği mektupta, "Tutuklanan, CHP’nin en üst karar organının bizzat kendisidir" dedi.

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Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre CHP’nin, tutuklu Parti Meclisi (PM) üyesi Eren Erdem, 29 Ağustos’ta gerçekleştirilen PM toplantısına, bulunduğu Silivri Cezaevi’nden mektup gönderdi. Toplantıda Eren Erdem’in mektubunu PM üyesi Emre Çam okudu.

Erdem mektubunda şunları kaydetti:

“Ben, partim, yoldaşlarım ve bu ülkenin cumhuriyetçi demokrat insanları için tutuklandım. Dosyamda bir tek delilin olmayışı bunun en açık göstergesidir. Burada tutuklanan Eren Erdem ya da Enis Berberoğlu değildir. 95 yıllık çınarın, CHP’nin en üst karar organının bizzat kendisidir. Bugün burada yazdığım mektup ile hem tarihe hem parti hafızamıza hem CHP tutanaklarına not düştüğümün farkındayım. Bu düşüncelerim çerçevesinde Parti Meclisimizin bugünden itibaren sırtındaki büyük sorumlulukların ağırlığını taşıyabilecek bir mücadeleye girişmesini umuyorum. Cezaevinde insanın en büyük yoldaşı umuttur. Bu umut benim nezdimde, bütün özgürlüğü gasp edilmişlerin ve mağdurların umududur.”