EREN ERDEM YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI NEDENİYLE ALMANYA'YA GİDEMEDİ

Haber: Serpil KIRKESER - İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Eren Erdem, bir dava kapsamında hakkında çıkarılan yurtdışına çıkış yasağı nedeniyle bugün Almanya\'ya gidemedi. Eren Erdem bu sabah saat 07.00\'da eşi ve çocuklarıyla Almanya\'ya gitmek için Atatürk Havalimanı\'na gitti. Havalimanı polisleri, Eren Erdem\'e hakkında yurtdışına çıkış yasağı olduğunu söyledi. Bunun üzerine Erdem\'in çocukları ve eşi Almanya\'ya gitti. Ancak Eren Erdem\'in kendisi ise yurtdışına çıkamadı. Eren Erdem dün CHP\'nin açıkladığı milletvekilli listesinde adı yer almamıştı.

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Eren Erdem\'in arşiv görüntüsü