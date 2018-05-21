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EREN ERDEM YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI NEDENİYLE ALMANYA'YA GİDEMEDİ

Haber: Serpil KIRKESER - İbrahim YILDIZ /  İSTANBUL DHA Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Eren Erdem, bir dava kapsamında hakkında çıkarılan yurtdışına çıkış yasağı nedeniyle bugün Almanya'ya gidemedi

21 Mayıs 2018 16:02

Haber: Serpil KIRKESER - İbrahim YILDIZ /  İSTANBUL DHA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Eren Erdem, bir dava kapsamında hakkında çıkarılan yurtdışına çıkış yasağı nedeniyle bugün Almanya\'ya gidemedi.  Eren Erdem bu sabah saat 07.00\'da eşi ve çocuklarıyla Almanya\'ya gitmek için Atatürk Havalimanı\'na gitti. Havalimanı polisleri, Eren Erdem\'e hakkında  yurtdışına çıkış yasağı olduğunu söyledi. Bunun üzerine Erdem\'in çocukları ve eşi Almanya\'ya gitti. Ancak Eren Erdem\'in kendisi ise yurtdışına çıkamadı. Eren Erdem dün CHP\'nin açıkladığı milletvekilli listesinde adı yer almamıştı. 

Görüntü Dökümü:
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Eren Erdem\'in arşiv görüntüsü

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