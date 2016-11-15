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Spor

"Eren Derdiyok'u siyasi yakıştırmalar yüzünden alamadık"

Trabzonspor Başkanı, Eren Derdiyok'u taraftar yüzünden alamadıklarını itiraf etti

15 Kasım 2016 12:22

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta transfer döneminde Eren Derdiyok ile anlaştığını belirterek, "Taraftarların siyasi yakıştırmaları yüzünden transfer yattı." dedi.

Kuzey Ekspres'e konuşan Usta'nın Eren ile ilgili şunları söyledi: "Eren Derdiyok listemizin birinci sırasındaydı. Ailesi hastanemizde kaldı. Konuştuk, anlaştık. Ancak sosyal medyada bu oyuncuyla ilgili o anlamsız siyasi yakıştırmalar yazılınca gelmekten vazgeçti.

Yani taraftar yüzünden alamadık. Bu transfer olmayınca da forvet için diğer alternatifler arasında bulunan Suk'u teklif ettiler biz de aldık. Transferlerin de yüzde 70'ini ben bitirdim."

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