"Eren Derdiyok ve Serdar Aziz kadro dışı bırakıldı" iddiası

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 5. sırada kapatan ve gözünü transfere çeviren Galatasaray'da, milli futbolcu Serdar Aziz'in ve Eren Derdiyok'un Antalya'daki devre arası kampına dahil edilmeyeceği iddia edildi.

BipSpor'un haberine göre, Sivasspor maçı öncesinde mide rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan, daha sonra ise Maldivler'e giden Serdar Aziz'in teknik direktör Fatih Terim tarafından gözden çıkarıldığı ve Antalya'ya götürülmeyeceği belirtildi.

Haberde, Galatasaray'da tek santrfor durumundaki Eren Derdiyok'un da gözden çıkarıldığı ve kamp kadrosuna dahil edilmeyeceği iddia edildi.

Galatasaray, 2 Ocak'ta İstanbul'da, 5 Ocak'ta ise Antalya'da toplanacak. Burada bir kamp çalışması gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılılar 11 Ocak'ta Almanya'ya gidecek.