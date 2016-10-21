T24 LogoT24 Logo
Spor

Eren Derdiyok: Küçükken inşaatta çalışıyordum

Galatasaray'ın golcüsü Eren Derdiyok, ailesinin desteğiyle futbola ağırlık verdiğini söyledi

21 Ekim 2016 12:07

Sezon başında transfer olduğu Galatasaray harikalar yaratan Eren Derdiyok, futbola başlayış hikâyesini anlattı.

Sarı-kırmızılı takımda ilk 7 haftada 5 gol atan Eren, küçükken inşaatta çalıştığını ve daha sonra Basel altyapısına girdiğini ifade ederek şu ifadeleri kullandı: “Futbolcu olmak benim her zaman hayalimdi. Şu anda o hayalimi yaşıyorum. Futbolcu olmasaydım da açıkta kalmazdım. Basel altyapısının benimle ilgilenmeye başladığı dönemlerde başka dallarda meslek eğitimi aldım.

Küçükken inşaatta çalışıyordum. Basel'deki çıkışım sonrası iki işi birlikte yürütemedim ve inşaatta çalışmayı bıraktım. Daha sonra ailemin desteğiyle futbola ağırlık verdim. Bu vesileyle Avrupa'ya adım atmak kariyerim açısından çok önemliydi.”

ETİKETLER

Eren DerdiyokGalatasarayBaselinşaat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24