Eren Derdiyok: Küçükken inşaatta çalışıyordum

Sezon başında transfer olduğu Galatasaray harikalar yaratan Eren Derdiyok, futbola başlayış hikâyesini anlattı.

Sarı-kırmızılı takımda ilk 7 haftada 5 gol atan Eren, küçükken inşaatta çalıştığını ve daha sonra Basel altyapısına girdiğini ifade ederek şu ifadeleri kullandı: “Futbolcu olmak benim her zaman hayalimdi. Şu anda o hayalimi yaşıyorum. Futbolcu olmasaydım da açıkta kalmazdım. Basel altyapısının benimle ilgilenmeye başladığı dönemlerde başka dallarda meslek eğitimi aldım.



Küçükken inşaatta çalışıyordum. Basel'deki çıkışım sonrası iki işi birlikte yürütemedim ve inşaatta çalışmayı bıraktım. Daha sonra ailemin desteğiyle futbola ağırlık verdim. Bu vesileyle Avrupa'ya adım atmak kariyerim açısından çok önemliydi.”