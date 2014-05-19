Eren Derdiyok Kasımpaşa'da

Spor Toto Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından transfere hızlı bir giriş yapan Kasımpaşa, Almanya'nın 1899 Hoffenheim ekibinden Eren Derdiyok'u kadrosuna dahil etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "1899 Hoffenheim'ın 25 yaşındaki forvet oyuncusu Eren Derdiyok, kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

İsviçre doğumlu olup hem İsviçre hem de Türkiye vatandaşlığı bulunan 25 yaşındaki futbolcu, kariyerine Newel's Old Boys takımında başladı. 2006-2009 yılları arasında Basel takımının formasını giyen ve sonra Almanya'nın Bayer Leverkusen takımına transfer olan Derdiyok, 2012-2013 sezonu başında ise 1899 Hoofenheim ekibinin kadrosuna dahil oldu. Geride kalan sezonu Bayer Leverkusen'de kiralık olarak geçiren futbolcu, çıktığı 45 maçta 9 gol attı.

Eren Derdiyok, İsviçre Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda da yer alıyor.