Eren Derdiyok hakkında, 'adam yaralamak'tan soruşturma

T24 - Alman 1. Ligi Bundesliga'da Bayer Leverkusen forması giyen, İsviçreli Eren Derdiyok hakkında Zürih Savcılığı'nca "adam yaralamaktan" soruşturma başlatıldı. Eren'e dav açılıp açılmaması hakkında yıl sonunda karar verileceği belirtilirken, Eren olayla ilgili olarak açıklama yapmak istemedi.



Zürih Savcılığı'nın, Alman Birinci ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen'de forma giyen İsviçre milli takımının Türk kökenli oyuncusu Eren Derdiyok hakkında ''adam yaralamaktan'' soruşturma başlattığı bildirildi.



Kölner Express gazetesinde yer alan haberde, dövüş sporcusu Martin Treichel'in 2009 yılının Nisan ayında Zürich'teki bir diskotekte kafasına şişeyle vurduğu gerekçesiyle Eren hakkında suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.



Olayı anlatan Treichel, ''Derdiyok birden geldi ve bana sert bir şey isabet etti. Bilincimi kaybettim. Kendime geldiğimde çok sayıda kişi beni tekmeledi'' dedi. Treichel, olaydan sonra bir gözündeki görme yetisinin de yüzde 10'a düştüğünü iddia etti.



Eren, olaydan sonra yaptığı açıklamada, kavgayla ilgisinin olmadığını, o sırada diskoteğin başka bir odasında bulunduğunu söylemişti. Eren hakkında dava açılıp açılmamasına yıl sonuna kadar karar verileceği vurgulanan haberde, Eren'in konu hakkında açıklama yapmak istemediği kaydedildi.





