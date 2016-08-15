Eren Derdiyok: Grasshoppers'ın kazanmasını istiyorum

Galatasaray'ın yeni transferi Eren Derdiyok, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Grasshoppers'ın kazanmasını istediğini söyledi. Derdiyok, İsviçre Milli Takımı'nda beraber oynadığı Gökhan İnler'in de Beşiktaş'a uygun bir futbolcu olduğunu söyledi.

İsviçre'nin Blick gazetesine konuşan Eren, İsviçre Milli Takımı'ndan arkadaşı Gökhan İnler'in Beşiktaş'a transferi hakkında "Gökhan, seçenekleri değerlendiriyor. Kendisiyle kısa bir görüşmem oldu ama nasıl bir karar vereceğini bilmiyorum. Gökhan İnler'in Beşiktaş'a uygun bir futbolcu olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, İsviçre'nin Grasshoppers Kulübünün, 18 Agustos'ta Fenerbahçe ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı için İstanbul'a gelmekten güvenlik gerekçesiyle çekinmesiyle ilgili de konuşan Eren, "Terreddütlerini anlayabiliyorum ama polis tarafından korunacaklar." ifadelerini kullandı.

''Fenerbahçe karşısında Grasshoppers'ın kazanmasını istiyorum''



Eren, "Fenerbahçe, eşleşmenin favorisi ve iyi bir takım. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Monaco'ya elendikten sonra tüm güçlerini Avrupa Ligi'nde göstermek isteyeceklerdir. Galatasaray oyuncusu olarak Fenerbahçe karşısında Grasshoppers'ın kazanmasını istiyorum. İki takımla da bir bağlantım yok ama İsviçre ekibine elbette daha yakınım." şeklinde görüş belirtti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Grasshoppers arasındaki eşleşmenin ilk maçı 18 Agustos'ta İstanbul'da, rövanşı ise 25 Ağustos'ta Zürih'te oynanacak.