Eren Bülbül'ün yaşadığı mahallenin muhtarı: Komutan 2 kişi istedi, kimse kabul etmedi

Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lılarla çıkan çatışma esnasında yaşamını yitiren Eren Bülbül’ün yaşadığı Köprüyanı Mahallesi’nin muhtarı Nurettin Reis, olayla ilgili konuştu.

Reis, "Beni olaydan 2 gün önce arayan komutan 'Muhtarım bu bölgede teröristler var. Biz bunları temizleyemesek bunlar kışı burada geçirecek' dedi. Benden bölgeyi iyi bilen 2 kişi istedi" dedi.

Muhtar Reis, şöyle devam etti: “Beni olaydan iki gün önce bir komutan aradı. 'Biz bunları yakalayıp vurmasak, bölgeyi temizleyemesek bunlar kışı burada geçirecek, başımıza sıkıntı olacaklar’ dedi. Daha sonra bana ‘Bize bölgeyi iyi bilen 2 kişi bul, bizimle gezecek’ dediler. Bunun üzerine ben de bu konuda girişimlerde bulundum, köylülere haber saldım. Kimse 1300 lira maaşla bu işi yapmak istemedi. Bazıları tehlikeli olduğu için kabul etmedi. Eren'i iyi tanıyorum, benim öğrenci servisim var, onunla okula gidiyordu. Eren'in ailesi fakirdi. Tatilde yaylada ot kesiyor, burada fındık topluyordu. Çalışkan bir çocuktu."

Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lılarla yaşanan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül ve uzman çavuş Ferhat Gedik hayatını kaybetmişti. Eren'in bölgede gördüğü PKK’lıları ihbar ettiği belirtilmişti.