T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eren Bülbül'ün katillerini bulmak için bölgeye 2 tabur asker gönderildi

çevrede PKK’lı grubu etkisiz hale getirmek için çalışmalar başlatıldı

19 Ağustos 2017 18:56

Trabzon'un Maçka İlçesi kırsal kesiminde PKK'lıların saldırısı sonucu Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit edilmesi ardından ormanlık alandan kaçak grubu etkisiz hale getirmek için başlatılan geniş  kapsamlı operasyon sürüyor. Sabah saatlerine ilçeye intikal eden 2 taburdan oluşan 2 timlik profesyonel ekip de çevrede PKK’lı grubu etkisiz hale getirmek için çalışmalarına başladı.

Maçka İlçesi Vazelon Manastırı Mevkii'ndeki bir evden erzak çalan PKK'lıların açtığı ateş sonucu Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül’ün şehit olduğu olay sonrası güvenlik güçlerinin PKK'lıları etkisiz hale getirmek için bölgede başlatılan operasyonlarına devam ediliyor.

Yapılan çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine bölgeye Ankara’dan Jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JÖPER) ekipleri gönderildi. Bölgede güvenlik güçleri dağlık ve ormanlık alanda kaçanları etkisiz hale getirmek için sarp ve ormanlık alanda zor şartlarda araziyi karış karış tararken, sabah saatlerine ilçeye intikal eden 2 taburdan oluşan 2 timlik profesyonel ekip de çevrede PKK’lı grubu etkisiz hale getirmek için çalışmalarına başladı.

Karadeniz bölgesinde ilk defa operasyonel olarak faaliyet göstereceği öne sürülen JÖPER ve JÖAK timlerinin silahlı saldırı sonrası kaçan ve sayıları 3 olduğu değerlendirilen grubun etkisiz hale getirmesi bekleniyor.  (DHA)
 

ETİKETLER

Eren Bülbül2 tabur askerkatilhaberPKK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24