​Eren Bülbül'​ün annesinden Sezen Aksu'ya​: O da anne, ne çektiğimi bilir

Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, Sezen Aksu'nun paylaşımıyla ilgili olarak “Ben de bir çocuk sevdim. İçim yanıyor. Sezen Aksu da anne. Bilir benim ne çektiğimi” dedi.

Sezen Aksu, sosyal medya hesabında Eren Bülbül ile ilgili olarak şu paylaşımı yapmıştı: