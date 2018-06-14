Eren Bülbül'ün annesi: Oğlumun yatmaya yatağı yoktu; şimdi 'annesi hazır yatakta yatacak' dedirtmem

Trabzon'un Maçka ilçesinde, geçen yıl, PKK'lılar tarafından açılan ateş sonucu 15 yaşında öldürülen Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, kendileri için yapılan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Trabzon mitinginde anahtarını verdiği yeni eve gitmedi. "Eski yerimde benim çocuklarımla, eşimle anılarım var. Eren'le anılarım var" diyen anne Bülbül, misafirleri ağırlamak için yeni evi kullanabileceğini belirterek, "Benim Eren'imin yatmaya yatağı yoktu. Eren'imin kanından 'Şimdi annesi, hazır ev, hazır yatakta yatacak' dedirtmem" dedi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında, teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle öldürülen Eren Bülbül 'ün ailesi için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev yaptırdı. Eski evin yanına yapılan yeni evin anahtarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün mitingde anne Ayşe Bülbül'e teslim edildi. Acılı anne Ayşe Bülbül, Eren'le anıları olduğunu belirttiği eski evlerindenayrılamıyor.

"Eren'imin yatmaya yatağı yoktu"

Evlerinde eşi ve çocukları ile anıları olduğunu anlatan Ayşe Bülbül, eski evde oturmaya devam edeceğini belirterek, gelen misafirleri ağırlamak için yeni evi kullanabileceğini söyledi. Ayşe Bülbül, şöyle konuştu:

"Ben hâlâ eski evimdeyim. Eski yerimde benim çocuklarımla, eşimle anılarım var. Eren'le anılarım var. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun, evi yaptılar. Kimin bir emeği varsa, Allah razı olsun ama ben yine kendi yerime ağırlık vereceğim. Orada çocuklarımla, eşimle anılarım var. Ben onları unutamam, unutamıyorum. Benim Eren'imin yatmaya yatağı yoktu. Eren'imin kanından 'Şimdi annesi, hazır ev, hazır yatakta yatacak' dedirtmem. Eren'imin çektiklerini bilerek, yine kendi yerimde durmak istiyorum. Orada misafir geldiği zaman yatarlar, otururlar, dinlenirler."

"Evlat acısı çok zor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev anahtarını kendisine verdiği sırada, gördüğü Eren'in fotoğrafı ile duygulandığını söyleyen Ayşe Bülbül, şunları kaydetti:

"Anahtarı verirken bir kitap verdiler, Eren'imin fotoğrafı vardı elinde, onu gördüğümde duygulandım. Duygulanmamak elde değil. Geçen yıl bu zamanlarda 'Hadi yaylaya hazırlanalım' derdim, 'Anneciğim gitmek istemiyorum' derdi. Cumhurbaşkanımız 'Evden memnun musun?' diye sordu. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Ne diyeyim ona daha. Bayrama çok buruk gireceğim. Nasıl bu bayramı geçireceğim. Eren'im gider dolaşır gelirdi, cebinde bayram şekerleri olurdu. Benim acım çok zor, evlat acısı çok zor. İki acıyı bir arada yaşamak zor. Söyleyecek bir şey bulamıyorum, kelimeler boğazımda düğümleniyor."

Geçen yıl 11 Ağustos'ta Maçka ilçesinde, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, girdikleri evi gösteren Eren Bülbül , teröristlerin açtığı ateş sonucu Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit oldu. Olaydan 2 ay önce, Eren Bülbül 'ün Facebook'taki hesabından paylaştığı belirlenen mesaj sosyal medyada gündem oldu. Eren'in, sosyal medya hesabından "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın:(" paylaşımında bulunduğu tespit edildi. Sosyal medyada en çok konuşulan ve paylaşılanlar arasına giren Eren Bülbül'ün mesajı herkesi duygulandırmıştı.