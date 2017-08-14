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Eren Bülbül'ün adı Maçka'daki okulunda yaşatılacak

Trabzon'da PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 kişi şehit olmuş, bir asker de yaralanmıştı

14 Ağustos 2017 20:34

Trabzon'un Maçka ilçesinde, güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada atei altında kalarak şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün adı okulunda yaşatılacak.

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "11 Ağustos Cuma günü Maçka ilçesinde yaşanan çatışma sonucu Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Eren Bülbül'ün şehadet mertebesine eriştiği" ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, ahde vefa adına Bülbül'ün isminin, okumakta olduğu okula verilmesi suretiyle hatırasının ebediyen yaşatılması kararı aldığına işaret edilen açıklamada, "Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin adı Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirildi. Bu karar başta acılı ailesi olmak üzere milli eğitim camiası ve Trabzon halkı tarafından takdirle karşılandı" ifadesine yer verildi.

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