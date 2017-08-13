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Eren Bülbül için İstiklal Caddesi'nde grafiti yapıldı

Grafitide Eren Bülbül'ün sosyal medyadaki paylaşımına atıfta bulunularak "# İyiki varsın Eren" yazısı da yer aldı

13 Ağustos 2017 19:41

Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lıların açtığı ateşle şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül için İstanbul İstiklal Caddesi'nde grafiti çalışması yapıldı.

Galatasaray Meydanı'nda grafiticiler tarafından duvara büyük harflerle "Eren" yazıldı. Grafitide Eren Bülbül'ün sosyal medyadaki paylaşımına atıfta bulunularak "# İyiki varsın Eren" yazısı da yer aldı.

İstiklal Caddesi'nden geçen vatandaşlar da Eren Bülbül için çizilen grafitiye yoğun ilgi gösteriyor, çizim önünde fotoğraf çektiriyor.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos'ta, PKK ile sağlanan sıcak temas sırasında lise öğrencisi Eren Bülbül ile Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik şehit olmuştu.

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