Eren Aysan: Göstericiler oteli yakanlarla hareket ediyorlar



Hülya Karabağlı



T24 / ANKARA - 35 aydının ailesi ve yakınlarını ayağa kaldıran Madımak Oteli’ndeki ‘Anı Köşesi’yle ilgili takip sürüyor. Türk edebiyatının ustalarından şair Behçet Aysan’ın kızı Eren Aysan, “Biz, ilk günden itibaren bu kişilerin oteli yakma girişiminde bulunan göstericiler olduğunu söylemiştik. Bunu gösteren kamera kayıtları var” dedi.

‘İki göstericiyle ilgili kanıt çok’

Anı Köşesi’ndeki iki göstericiyle ilgili aydınların aileleri arşiv çalışması başlattı. Sivas davasının mahkeme kayıtları, tutanakları, görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera kayıtları tek tek incelendi. Çalışmayla ilgili T24’e bilgi veren Eren Aysan, “Bu iki kişinin oteli yakma girişimleri kamera kayıtlarında görülüyor. Hatta o kadar ileri gidiyorlar ki: dışarıda yaptıkları eylem hızlarını kesmiyor. Bir de otelin içine atıyorlar kendilerini.”







‘Sanıklar, yurtdışına kaçanlar’



8 saat süren vahşetle ilgili tüm karelerin kamera kayıtlarında yer aldığına dikkat çeken Aysan, “Zaten kamera kayıtlarından yola çıkılarak göstericilerin kimliği saptandı. Yurtdışına kaçanlar, yakalananlar, vahşeti yapanlar tespit edildi” dedi. “Herkes bu katliamda ölmedi. Yangından kurtulanlar oldu” diyen Aysan, kurtulanların mahkemede tanıklık yaptığını anlatan Aysan, göstericilerle ilgili ifadelerin mahkeme tutanaklarında bulunduğunu söyledi.

Hukuk mücadelesi

Katliamda ölen şair Metin Altıok'un kızı Zeynep Altıok ve Eren Aysan, babalarının isimlerinin ‘Anı Köşesi’nden kaldırılması için hukuk mücadelesi başlattı. Zeynep Altıok, kaleme aldığı bir yazıda, “Saldırganla mağdurun adını birlikte yazmak şuursuzluk ya da aymazlık değildir. Bu bilinçli yapılmış bir tercihtir, meydan okumadır. Gözdağı vermektir, kudret gösterisidir, vicdansızlıktır, hakarettir, saygısızlıktır. Derhal ama derhal babam Metin Altıok'un adının oradan kaldırılmasını talep ediyorum. Gerekirse oraya gider o plaketi ben sökerim. Beni buna mecbur etmeyin. Bir zahmet siz kaldırın” demişti.