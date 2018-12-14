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Ereğli'de uyuşturucu şebekesine operasyon: 6 gözaltı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde polisin uyuşturucu ticareti şebekesine yaptığı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

14 Aralık 2018 14:53

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ereğli ilçesinde polisin uyuşturucu ticareti şebekesine yaptığı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. 
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonda F.Ö., İ.B., C.A., E.G. , A.T. ve E.D.  gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada satışa hazır 13,30 gram esrar ile 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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