-EREĞLİ'DE TRAFİK KAZALARI: 14 YARALI EREĞLİ (A.A) - 20.11.2010 - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 14 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Elmatepe mahallesi mevkisinde, Sezgin Demirel idaresindeki 67 TF 398 plakalı otomobil, geri manevra yaptığı sırada aracın arkasındaki Osman Kayacı'ya çarparak yaraladı. Pazar yerindeki kazada, Serkan Mutlu'nun kullandığı motosiklet, alış veriş yapmasının ardından marketten çıkan Ayşe Doğan'a çarptı. Söz konusu iki kazada yaralanan Kayacı ve Doğan, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sayim Ergün yönetimindeki 06 BV 9295 plakalı otomobil, sahil bulvarındaki kavşaktan döndüğü sırada, karşı yönden gelen Ercüment Ercan'ın kullandığı motosiklete çarptı. Kazada sürücü Ercan yaralandı. İstanbul Yol ayrımındaki kazada ise, Sefa Yiğitbaş idaresindeki 54 TY 767 plakalı otomobil, park halindeki 67 LZ 557 plakalı kamyonete çarptı. Hareket eden kamyonet park halindeki 67 EY 156 ve 67 LY 068 plakalı otomobillere çarparak durabildi. Otomobilde bulunan Merve Aybı yaralandı. Yeşiltepe mevkisinde de Selçuk Ürkmez'in kullandığı 67 LZ 654 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Temel Oruç yönetimindeki 67 TC 629 plakalı kamyonete çarptı. Kazada sürücülerin yanı sıra kamyonette bulunan Hava, Ahmet, Semanur, Beyza Nur, Ömer ve Şerife Oruç ile Meryem ve Fatih Çetin yaralandı. Yaralılar, ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.