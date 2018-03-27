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Ereğli'de servis sürücüsü ve annesi, park kavgasında bıçaklandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, park tartışması nedeniyle çıkan kavgada okul servis minibüsü sürücüsü ile annesi bıçaklandı

27 Mart 2018 20:40

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, park tartışması nedeniyle çıkan kavgada okul servis minibüsü sürücüsü ile annesi bıçaklandı. Yaralı anne oğul tedavi altına alındı.
Olay, sabah saatlerinde, Bağlık Mahallesi\'ndeki Orhan Oğuz İlkokulu önünde meydana geldi. Servis minibüsü sürücüsü B.U., okul alanında aracını çekeceği yerde park halinde bulunan otomobilin sahibi M.Ç.\'den aracını çekmesini isteyince tartışma çıktı. Tartışmaya B.U.\'nun babası M.U. ve araçta rehberlik yapan annesi E.U. da karıştı. Araya girenlerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Bir süre sonra yeniden başlayan tartışma kavgaya dönüşürken, M.Ç. aracından aldığı bıçakla saldırarak B.U. ile annesi E.U.\'yu yaraladı. Yaralı anne oğul, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. M.Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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