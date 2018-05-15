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Ereğli'de patpat devrildi; sürücü öldü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Baki Özmen (59) patpat olarak adlandırılan tarım aracının devrilmesi sonucu öldü

15 Mayıs 2018 15:05

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, Baki Özmen (59) patpat olarak adlandırılan tarım aracının devrilmesi sonucu öldü.
Kaza dün, Bayat köyünde meydana geldi. Baki Özmen\'in kullandığı patpatın kontrolünü kaybederek yaklaşık 20 metreden dere yatağına yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil ekibi geldi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Özmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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